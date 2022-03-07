Никакого продвижения врага за сутки: Арестович рассказал об успехах украинской армии

Арестович рассказал, что украинские военные утопили российский военный корабль/ facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 6 марта, российские захватчики не смогли ни чуточки продвинуться по украинской территории. Зато украинские военные имеют существенные победы.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала. В частности, он сообщил, что, по предварительным данным, защитники Украины освободили Чугуев.

Кроме этого, им удалось утопить российский военный корабль вблизи Одессы. Арестович отметил, что это первые потери флота врага в этой войне.

"Никакого продвижения врага в течение суток. Никакого. Мы держим наш флаг очень высоко. И это хорошие сутки", – подчеркнул советник председателя ОП.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.

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