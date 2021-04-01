Ницой "наехала" на Авакова из-за слов о русском: появилась реакция Сети

Писательница раскритиковала высказывание главы МВД, и некоторые интернет-пользователи ее поддержали.
Украинская писательница и активистка Лариса Ницой "наехала" на главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова из-за высказывания о русском языке.
Литератор на своей странице в Facebook назвала чиновника клоуном и "ментом".
Ницой возмутило то, что Аваков назвал русский язык, который используют в Украине, "украинским русским".
"...оказывается, в Украине есть украинский "русский язык", а в России есть русский "русский язык". Вот что бывает, когда "мент" решил, что он языковед", – поделилась мнением Ницой.
На "наезд" писательницы на министра отреагировало не мало интернет-пользователей. Пост Ницой собрал сотни разных отметок, его прокомментировали из десятков аккаунтов.
"Все украли московиты! Еще осталось украсть название – украинцы...", – поделилась мнением Людмила Маркевич.
"Он нормально не владеет ни одним языком", – полагает Людмила Гуменюк.
"Какое оно убогое!" – утверждает Олько Возный.
Некоторые юзеры заступились за Авакова.
"Он не мент", – написала Лилия Лилия.
Что Арсен Аваков говорил о русском языке – главные факты
- Арсен Аваков во время интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что русский язык – это не собственность Российской Федерации. По словам главы МВД, русская языковая культура в значительной степени принадлежат украинцам.
- Позже министр развил тему – написал в соцсети, что в Украине необходимо приветствовать развитие "нашего" русского языка, который используют для общения миллионы украинцев, и позволять ему безпрепятственно развиваться.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
После агрессии Киев решил максимально дистанцироваться от Москвы. Некоторые активисты и чиновники называли русский языком агрессора и призывали использовать только украинский.