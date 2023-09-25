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Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

Анна Ярославская
25 сентября 2023, 07:48 обновлено 25 сентября, 07:48
Взрыв прогремел буквально через несколько часов после заявлений российских оккупантов о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотника.
Взрыв в Севастополе
Взрыв в Севастополе прогремел ночью 25 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, depositphotos.com

В ночь на 25 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Это произошло буквально через несколько часов после заявлений российских оккупантов о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотника.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, взрыв в Севастополе был достаточно мощным. Его слышали также и в других населенных пунктах, в частности, в Бахчисарае.

Взрыв был слышен около 01:45.

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Также в паблике был опубликован скрин обсуждения инцидента между пользователями сети.

Скриншот сообщений в Telegram
Скриншот сообщений в Telegram / t.me/Crimeanwind

Представители оккупационной "администрации" никак не комментируют произошедшее. Официальной информации об очередном взрыве в Севастополе пока нет.

Взрывы в Севастополе

Взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе утром 23 сентября. По словам местного гауляйтера Михаила Развожаева, в Севастополе якобы сработала система ПВО, а осколки упали в районе Сухарной балки.

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы.

Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

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