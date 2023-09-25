Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

В ночь на 25 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Это произошло буквально через несколько часов после заявлений российских оккупантов о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотника.
Как пишет Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, взрыв в Севастополе был достаточно мощным. Его слышали также и в других населенных пунктах, в частности, в Бахчисарае.
Взрыв был слышен около 01:45.
Также в паблике был опубликован скрин обсуждения инцидента между пользователями сети.
Представители оккупационной "администрации" никак не комментируют произошедшее. Официальной информации об очередном взрыве в Севастополе пока нет.
Взрывы в Севастополе
Взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе утром 23 сентября. По словам местного гауляйтера Михаила Развожаева, в Севастополе якобы сработала система ПВО, а осколки упали в районе Сухарной балки.
22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.
Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.
Другие новости:
- "Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю
- "Спецоперация ГУР и ВМС": в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар
- Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара