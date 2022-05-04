Ностальгия по СССР, отношение к русскоязычным и Дню победы: в Украине провели большой опрос

В Украине провели большой опрос населения/ livejournal.com, ua.depositphotos.com

У украинцев за более чем 2 месяца полномасштабной войны России против Украины резко снизился показатель ностальгии по распаду СССР и "переломились" взгляды на россиян и всё, что связано с РФ. Такие результаты показал общенациональный опрос украинцев, котороый провела социологическая группа "Рейтинг".

Ностальгия по СССР

По состоянию на нынешнее время в Украине зафиксировали самый низкий за историю наблюдений показатель ностальгии по распаду СССР – он составляет 11%. Абсолютное большинство опрошенных – а именно 87% – не сожалели о нем вообще.

Ностальгия по всему советскому

У украинцев "переломились" взгляды на всё, что связано с Россией. Прошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения. Теперь всё, что связано с периодом Советского Союза, часто воспринимается как российское и соответственно – как враждебное.

Отношение к русскоязычным украинцам

Когда опрошенных спросили, как они относятся к разнообразным этническим и языковым группам, проживающим в Украине, оказалось, что положительно относятся к:

украиноязычным – 95% респондентов,

русскоязычным украинцам – 57% (еще 30% – нейтрально),

евреям – 60%,

венграм – 49% и т. п.

Отношение к жителям оккупированных территорий и россиянам в Украине

Во время широкомасштабной войны у украинцев резко ухудшилось отношение к русским, которые сейчас проживают в Украине. Теперь восприятие граждан РФ в нашем государстве выглядит следующим образом:

положительное – 30%,

нейтральное – 39%,

негативное – 27%.

Потеряли значительное доверие наших соотечественников и белорусы, хотя к ним, по сравнению с русскими, отношение чуточку лучше.

Отношение к гражданам Беларуси следующее:

положительное – 22% опрошенных (за год этот показатель ухудшился втрое),

нейтральное – 42%,

негативное – 33%.

Кроме этого, ухудшилось отношение и к жителям оккупированного Крыма и жителям так называемых "ДНР/ЛНР". Отношение к жителям Крыма следующее:

положительное – 41%,

нейтральное – 40%,

негативное – 14%.

Отношение к жителям так называемых "ДНР/ЛНР":

положительное – 27%,

нейтральное – 37%,

негативное– 31%.

Переименование улиц и демонтаж памятников

Сейчас более 65% украинцев выступают за то, чтобы переименовать улицы в Украине, которые имеют российские или советские названия. В то же время 71% опрошенных за то, чтобы проводить демонтаж памятников, которые связаны с РФ.

Что касается демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны, то здесь 40% опрошенных выступили против, а поддержали такую инициативу только 19%. Нейтрально относятся к такой идее 36% людей.

62% наших соотечественников выступают за запрет музыкальной продукции из России на украинских радио и телевидении.

Изъятие произведений литературы РФ из школьной программы

В то же время вопрос, стоит ли убрать из школьной программы произведения русской литературы, оказался спорным. Поддерживают такую инициативу 35% опрошенных, не поддерживают – 30%, нейтрально относятся – 31%.

Отношение ко Дню Победы – 9 мая

После широкомасштабного вторжения России в Украину в нашем государстве произошла переоценка отношения ко Дню Победы, 9 мая. Еще до 2022 года большинство взрослого населения (80%) воспринимали этот день как символический лично для них, однако сейчас для 36% этот день перешел в разряд пережитков прошлого, а для 23% – в разряд обыденности.

Днем победы в его привычном значении теперь его считают лишь 15% украинцев, а для 80% опрошенных это День памяти.

При этом украинцы высоко ценят вклад украинского народа в победу над фашизмом. 67% опрошенных убеждены, что именно наша страна внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне.

Отношение к Ленину и Сталину

К советским руководителям наши соотечественники преимущественно негативно относились уже в последнее десятилетие, однако в этом году такое отношение резко ухудшилось. По состоянию на это время лишь 13% положительно относятся к Ленину и 7% – к Сталину.

Всё больше украинцев переходят на украинский язык

Русскоязычный сегмент украинцев резко уменьшился с начала войны. Так, на 2012 год таких респондентов было около 40%, в конце 2021 года – 26%, в начале войны – 18%, по состоянию на конец апреля – 15%.

При этом большинство ранее русскоязычных теперь перешли в разряд "двуязычных" – количество таких лиц выросло с 15 до 33%. Также немного выросло количество граждан, которые пользуются только украинским дома – с 44% до 51%.

Украинский родным языком считают 80% опрошенных, русский – 16%, другой язык – 3%.

Участие в опросе приняли 1000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился телефонным методом. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, согласно опросу, который провели сотрудники компании Info Sapiens, абсолютное большинство украинцев (84%) считают "простых россиян" виновными во вторжении в Украину.

Также согласно предварительному опросу социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев (91%) не поддерживают тезис о том, что "русские и украинцы – один народ".

Читайте также: