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Новая "бавовна": в Севастополе прогремели взрывы, РФ подняла в небо авиацию

1 сентября 2022, 13:48

В Балаклаве около четырех утра был слышан шум пролетающих ракет, рассказали местные жители.

Севастополь
Над Севастополем оккупанты подняли в воздух авиацию / Скриншот

В захваченном РФ Севастополе в ночь на четверг, 1 сентября, прогремели новые взрывы. Об этом рассказали местные жители.

Как пишут в местных пабликах очевидцы, в Балаклаве около четырех утра был слышан шум пролетающих ракет, а затем в районе мыса Фиолент – взрыв.

"Весь дом задрожал. После этого в небо поднялись самолеты", - рассказывают местные жители.

Видео дня

"Утром проснулся воды попить, окно открыто было, услышал свист, затем очень громкий хлопок и сразу взлетели самолеты. На утро набрал знакомого военного, говорит, предварительно, взорвалось несколько самолетов и есть пострадавшие", - отметил другой очевидец.

Кроме того, также публикуются видео, на которых российские военные самолеты и вертолеты летают над Крымом на очень низкой высоте.

В окрестностях Бакальской косы в Раздольненском районе на северо-западе полуострова очевидцы сняли пролет над шоссе четырех самолетов.

Также появилось видео пролета вертолета над пляжем в окрестностях Севастополя.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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