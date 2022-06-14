Новая почта и Укрпочта возобновляют доставку с AliExpress: названа дата

Новая почта возобновляет доставку с AliExpress / Фото facebook.com/nova.poshta.official

С 15 июня украинские операторы почтовой связи - Новая почта и Укпочта - снова будут доставлять посылки с AliExpress. Маркетплейс перестал принимать заказы в Украину после начала полномасштабной войны России против Украины из-за неопределенности в работе служб доставки и недоступности некоторых украинских городов.

"Это самое ожидаемое возобновление доставки, которого ждали украинцы. Мы провели десятки встреч с партнером, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже восстановили свою довоенную скорость", — заявил гендиректор Новой почты Глобал Юрий Беневитский.

Как заказать на Алиэкспресс в Украину на Новую почту

Заказывать товары в онлайн-магазине AliExpress напрямую в Украину можно с 15 июня, сообщили в пресс-службе Новой почты.

При заказе нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/поштомат Новой почты.

Отмечается, что до начала войны клиенты Новой почты ежедневно заказывали около 2,6 тонны товаров с AliExpress.

Можно ли сейчас заказать с AliExpress в Украину Укрпочтой

Укрпочта также возобновляет доставку посылок из Китая. Но доступна услуга будет не во всех регионах Украины.

Пока что заказать с AliExpress с доставкой в Украину можно в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях.

Остальные области будут добавлять постепенно.

По информации компании, до войны украинцы заказывали с AliExpress более 30 млн посылок в течение года.

Как сообщал Главред, служба доставки Новая почта с 23 мая ввела новые тарифы на отправления по Украине. В частности, уменьшается плата за доставку в почтомат, а зоны общей тарификации меняются.

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