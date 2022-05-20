Новая почта кардинально меняет тарифы и условия хранения с 23 мая / скриншот

Служба доставки "Новая почта" вводит новые тарифы на отправления по Украине. В частности, уменьшается плата за доставку в почтомат, а зоны общей тарификации меняются.

В "Новой почте" проинформировали о шести изменениях в тарифах, которые вступят в силу с понедельника, 23 мая, пишет "Обозреватель".

Доставка в почтоматы

Тариф снижается на 10 грн, до 50 грн. По такой фиксированной цене можно отправлять документы и посылки независимо от адреса доставки. При этом в почтоматы можно отправлять только посылки весом до 20 кг.

Весовые категории

Градация посылок по весу в пределах Украины упрощается. Теперь вместо 7 категорий теперь будет только 3:

малая (до 2 кг) – 60 грн;

средняя (до 10 кг) – 80 грн;

большая (до 30 кг) – 120 грн.

Доплата за доставку посылок в украинские села будет составлять 20 грн. Кроме того, в тариф теперь включена оценочная стоимость для посылок до 500 грн. Соответственно, при такой оценке стоимости цена отправки не будет расти. Для отправлений стоимостью более 500 грн оценочная стоимость будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.

Отправка документов в фирменном конверте будет строить 45 грн. Такой тариф распространяется только на доставку в отделения "Новой почты".

Несколько посылок по одной экспресс-накладной

Доставка каждой из посылок будет увеличена на 10 грн. Но стоимость посылки с максимальным весом будет рассчитываться по базовому тарифу, а остальные – по сниженному:

до 2 кг – 20 грн;

до 10 кг – 40 грн;

до 30 кг – 80 грн.

Грузовые тарифы

Теперь клиенты будут платить по тарифу, который рассчитывается по формуле: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Отменяется расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. Теперь стоимость доставки будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и аренды упаковочных материалов для перевозки (флэт-бокс, паллетные борта).

Хранение паллет, грузов, шин и дисков

Увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет – с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения сокращается с 7 до 3, не считая день прибытия.

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине. Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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