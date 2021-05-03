Новая поддержка США Украины оказалась под угрозой: СМИ назвали причину

Усиление поддержки США Украины оказалось под вопросом / УНИАН

Готовность США усилить свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе, который зашел в тупик, оказалась под вопросом.

Как пишет Financial Times, президент Владимир Зеленский "имеет мало вариантов, как выйти из тупика, не удосужившись консолидировать западных партнеров Киева вокруг дальнейших экономических санкций против России, а готовность Вашингтона к новым дипломатических усилий остается под вопросом".

В окружении Зеленского говорят, что Украина готова сделать все ради мира. "Однако для мира надо, чтобы было желание двух сторон, а недавняя агрессивное поведение Москвы подвергла сомнению его намерения", - добавил один из советников Зеленского.

В материале идет речь о том, что только коллективный международное давление может заставить РФ освободить оккупированные украинские территории.

"Однако Киев не уверен, насколько сильно Вашингтон настроен на новые мирные инициативы. Хотя Байден является другом Украины, в его администрации являются служащие времен Обамы, скептически смотрели на более глубокое вмешательство США шесть лет назад", - добавляет газета.

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Ранее сообщалось о том, что вопрос поставок американского оружия Украине станет одной из тем визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Визит Блинкена в Украину: