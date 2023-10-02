Новая трасса на юге: РФ строит дорогу через захваченную территорию Украины

Новая дорога на оккупированніх территориях протянется далеко от населенных пунктов.

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РФ прокладывает новую дорогу на оккупированных территориях Украины / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот Planet Labs, mil.ru

Российские оккупанты начали строительство нового дороги на оккупированных территориях Украины.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Planet Labs, пишет Радио Свобода.

РФ строит новую автодорогу из Ростова в Мариуполь на захваченных территориях Украины.

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Новая дорога протянется далеко от населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые могут вызвать расширение имеющейся дороги.

Смотрите видео - РФ строит новую дорогу на захваченном юге Украины:

Оккупанты строят новую дорогу на захваченных территориях / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк. Построив железную дорогу с прямым сообщением, оккупанты хотят "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе ликвидировали 14 военных-россиян. Яд чаще всего попадает в организм через пищу или напитки, но может убить человека и через прикосновение к поверхности.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов. О сожженной базе оккупантов сообщил советник мэра Мариуполя. В результате поджога базы российских захватчиков среди оккупантов есть потерпевшие, также была уничтожена вражеская техника.

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