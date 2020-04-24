"Все только впереди": разведчик предупредил о возможном обострении на Донбассе

На Донбассе снова может стать "горячо" / УНИАН

В ближайшее время на Донбассе может начаться обострение. В частности, российско-оккупационные войска могут начать применять тяжелую артиллерию. Такой прогноз сделал бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

По его словам, для возможного обострения есть две причины, первая – это погодные условия. Вторая – традиционное обострение перед очередной встречей в минском или нормандском формате.

"Сейчас земля сухая, они могут более свободно и раскованно себя чувствовать", - пояснил Рымарук логику оккупантов в эфире ObozTV.

Также он напомнил, что перед каждым заседанием Трехсторонней группы в Минске или нормандского формата происходит достаточно большое обострение на востоке.

"Все у нас только впереди", – предупредил он.

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что Российская Федерация может в ближайшее время пойти в наступление.

Как сообщал Главред, сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине нашли новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе. В частности, 10 марта с помощью беспилотного аппарата миссии ОБСЕ были обнаружены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица", расположенные на южной окраине Луганска.