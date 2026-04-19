Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Нередко встречаются и умиротворяющие видения, наполненные природными образами или символами красоты.

Что видят люди во сне перед смертью

Ученые изучили сны и видения людей в последние дни жизни

Распространённый сюжет — встречи с умершими родственниками

Вопрос о том, что человек переживает на грани жизни и смерти, давно волнует многих. Учёные попытались приблизиться к ответу, изучив сны и видения людей в последние дни жизни.

Для этого исследователи опросили специалистов по паллиативной помощи — врачей, медсестёр и психологов, которые наблюдают за тяжёлыми пациентами. По их словам, у таких людей часто повторяются схожие образы, пишет Daily Mail.

Наиболее распространённый сюжет — встречи с умершими родственниками.

"Например, один специалист рассказал о пациентке, которой приснилось, как ее муж говорит: "Я жду тебя", истолковав это как знак внутреннего покоя и принятия".

Также пациенты нередко видят символы перехода — двери, лестницы или яркий свет. Например, одна пациентка описала, как она "босиком шла к открытой двери, залитой светом".

Однако не все такие сны спокойные: некоторые сопровождаются тревожными и пугающими образами.

"Один из участников вспомнил пациента, которому приснилось, что „монстр с лицом моей матери тянет меня вниз", — образ, который специалист воспринял как отражение неразрешенного эмоционального конфликта или страха отпустить ситуацию", — пояснила команда.

В то же время встречаются и умиротворяющие видения, наполненные природными образами или символами красоты.

Например, один из пациентов описал увиденное как "белое существо". "Лошадь скачет вдоль береговой линии".

Причины появления таких разных сюжетов до конца не ясны. Однако специалисты предполагают, что спокойные сны могут помогать человеку принять происходящее, тогда как тревожные отражают внутренние переживания и нерешённые эмоциональные вопросы.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

