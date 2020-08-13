"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске

Названо имя погибшего во время протестов в Беларуси / Фото: REUTERS

В Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как сообщает Радыё Свабода, погибшего звали Александр Тарайковский, ему было 34 года.

Жена активиста о смерти супруга узнала через день от журналистов, до этого семья искала его. Женщина вспоминает, что он отправился в центр после того, как они в 20:00 вернулись с дочерью с прогулки.

"Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе, – рассказала она. - У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. У меня есть его паспорт. У него есть квартира поблизости".

В 22:30 мужчина позвонил жене и сказал, что покидает протесты и идет домой. С этого момента у семьи не было никакой информации, его искали в больницах и следственных изоляторах.

По официальной версии, в руках Тарайковского сработало взрывное устройство, однако родственники не верят.

"Почему не сообщили? У него был телефон, можно было посмотреть номера на телефоне, кому-нибудь позвонить", – возмущается женщина.

По словам супруги, в милиции владели информацией о судимости погибшего, значит, его идентифицировали, но родственникам не сообщили.

"Он вступился за свою мать. Ее избил сожитель, он за нее вступился и так получилось. Мы никогда об этом не говорили", - говорит женщина.

Читайте такжеПротесты в Минске накаляются: баррикадам противостоят внутренние войскаШкольный друг Александра рассказал, что у погибшего был собственный бизнес, и он принципиально не хотел работать на государственных предприятиях, которых в Беларуси большинство.

"Он создал сайт hober.by, открыл ИП и попытался прокормить семью и маленькую дочь. Он всегда был упрямым, но очень веселым человеком. На самом деле пытался жить, пытаясь забыть свое прошлое. Сделал ремонт в квартире, отдал отцу долг за квартиру и ушел из жизни с чистой совестью, борясь за счастливое будущее беларусского народа. Расскажите о нем. Он должен был жить. Он должен был вырастить свою маленькую дочь", – рассказал друг.

Родственники не верят, что Тарайковский принес на протест гранату, которая взорвалась в его руках. Версию семьи подтверждает и видео смерти Александра, которое близким удалось увидеть.

"Я смотрела видео до опознания, я надеялась, что это не он. Не знаю, почему он выступил один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Факт, что его убили, кто будет наказан? Теперь скажут, что он виноват? Он вышел безоружным, почему вы не стреляли ему по ногам, по рукам?! – говорит жена. – У меня вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело, накажут за это кого-нибудь?"

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.