УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске

13 августа 2020, 20:58

У активиста осталась трехлетняя дочь.

Беларусь
Названо имя погибшего во время протестов в Беларуси / Фото: REUTERS

В Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как сообщает Радыё Свабода, погибшего звали Александр Тарайковский, ему было 34 года.

Жена активиста о смерти супруга узнала через день от журналистов, до этого семья искала его. Женщина вспоминает, что он отправился в центр после того, как они в 20:00 вернулись с дочерью с прогулки.

"Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе, – рассказала она. - У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. У меня есть его паспорт. У него есть квартира поблизости".

В 22:30 мужчина позвонил жене и сказал, что покидает протесты и идет домой. С этого момента у семьи не было никакой информации, его искали в больницах и следственных изоляторах.

По официальной версии, в руках Тарайковского сработало взрывное устройство, однако родственники не верят.

"Почему не сообщили? У него был телефон, можно было посмотреть номера на телефоне, кому-нибудь позвонить", – возмущается женщина.

По словам супруги, в милиции владели информацией о судимости погибшего, значит, его идентифицировали, но родственникам не сообщили.

"Он вступился за свою мать. Ее избил сожитель, он за нее вступился и так получилось. Мы никогда об этом не говорили", - говорит женщина.

Читайте такжеПротесты в Минске накаляются: баррикадам противостоят внутренние войскаШкольный друг Александра рассказал, что у погибшего был собственный бизнес, и он принципиально не хотел работать на государственных предприятиях, которых в Беларуси большинство.

"Он создал сайт hober.by, открыл ИП и попытался прокормить семью и маленькую дочь. Он всегда был упрямым, но очень веселым человеком. На самом деле пытался жить, пытаясь забыть свое прошлое. Сделал ремонт в квартире, отдал отцу долг за квартиру и ушел из жизни с чистой совестью, борясь за счастливое будущее беларусского народа. Расскажите о нем. Он должен был жить. Он должен был вырастить свою маленькую дочь", – рассказал друг.

Родственники не верят, что Тарайковский принес на протест гранату, которая взорвалась в его руках. Версию семьи подтверждает и видео смерти Александра, которое близким удалось увидеть.

"Я смотрела видео до опознания, я надеялась, что это не он. Не знаю, почему он выступил один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Факт, что его убили, кто будет наказан? Теперь скажут, что он виноват? Он вышел безоружным, почему вы не стреляли ему по ногам, по рукам?! – говорит жена. – У меня вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело, накажут за это кого-нибудь?"

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.

новости Беларуси протесты в Беларуси жертва погибший
Сейчас вы просматриваете новость ««Он вышел безоружным»: что известно о первом погибшем в Минске». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:36
Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба
21:02
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе
20:58
"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске Видео
20:39
"Бьют и травят хлоркой": выяснились жуткие подробности о муже Тихановской
20:18
"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко
20:06
Опрос Разумкова: в Киевсовет пройдет партия Смешко
20:06
"Свиней нужно паковать": активист рассказал об издевательствах силовиков Видео
20:01
Киев внесли в желтую зону карантина Видео
19:50
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
19:47
Активист из Беларуси рассказал, как Тихановскую заставили записать обращение к оппозиции
19:30
"Жыве Беларусь": в Киеве под посольством жгут файеры
19:21
Внимание, сердечный приступ: очевидный признак на голове Видео
19:13
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
19:05
"Остановите кровопролитие!" Кравчук призвал Лукашенко помнить о наказании за преступления
19:04
Студия Disney оказалась в центре скандала из-за ЛГБТ-персонажей
19:00
В МИД России впервые прокомментировали массовые протесты в Беларуси
19:00
Стало извесно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters Видео
18:39
Фантастична жінка Tayanna устроила в Киеве безопасный концерт для избранных Видео
18:27
"Культура ниже ватерлинии": Кравчук оправдался из-за разговора со Скабеевой
18:22
Свобода и партия Шария сохраняют шансы: какие политсилы попадут в Киевсовет
18:18
Сериал Женщина - сколько серий и график выхода
18:14
Новые выборы президента Беларуси: в США сделали заявление
17:59
Чеснок и коровья моча: фейки о COVID-19 убили сотни человек – ученые Видео
17:44
Как уснуть и спать: качественные советы по улучшению сна
17:30
Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет
17:27
Журналисты в Беларуси массово увольняются на фоне ситуации в стране
17:06
Ученые выяснили, как связано курение электронных сигарет и коронавирус Видео
16:41
"Как такое могло произойти?": дочь Легкоступовой сделала объявление
16:37
Обыски в офисах Яндекса в Минске завершены: в компании рассказали подробности
16:27
Переломный момент близок: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси
16:25
Политолог спрогнозировал, какие сценарии Кремль предложит Лукашенко
16:24
Арбуз: диетологи выделили 8 главных супер преимуществ для здоровья Видео
16:15
У Ефремова отнялись ноги после инсульта
16:06
Украина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие Видео
15:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
15:25
Вокалистка Монатика Lida Lee выпустила сольно дебютный клип Видео
15:07
Будут ли перенесены переговоры по Донбассу из Минска: Кравчук назвал условие
14:47
"Диктатор с руками в крови - уйди": экс-президент Литвы обратилась к Лукашенко
14:45
Создатель Кошек Ллойд Уэббер испытает на себе вакцину от коронавируса
14:21
Создатели World of Tanks эвакуируют офис, к ним едут с обысками
14:16
Вооруженные люди ворвались в офисы Яндекса и Uber в Минске
13:48
Как перестать "кусочничать" и вредить здоровью: эффективные методы Видео
13:36
Основатель Мамахохотала и депутат Верховной Рады подхватил коронавирус
13:26
Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины
13:21
В Украине увеличат минимальную зарплату: когда и насколько
13:20
Массовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко Видео
13:04
Джаред Лето отреагировал на протесты в Беларуси
12:59
День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей Видео
12:42
Сельдерей: 5 преимуществ для здоровья Видео
12:39
"Идут переговоры": Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять