Таинственное исчезновение: в Черкассах предотвратили убийство заммера

Юрия Ботнара хотели убить / Фото: ridnyi.com.ua

В Черкассах сотрудники Госбюро расследований совместно с СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя мэра Черкасс.

Как сообщает пресс-служба ГБР, мотивом преступления стал личный конфликт.

Уточняется, что причиной заказного убийства стало распределение сфер влияния. В результате чиновник за денежное вознаграждение пытался организовать убийство заместителя черкасского мэра.

Заказчик нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

/ Фото: пресс-служба ГБР

В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство чиновника. Депутата-организатора убийства задержали после передачи денег, в качестве гонорара за преступление.

Чиновника, который планировал преступление, обвиняют в подготовке и организации умышленного убийства и его заказа. Прокуроры настаивают на избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как ранее сообщалось, в Черкассах без вести пропал руководитель областной организации ВО Свобода и вице-мэр города Юрий Ботнар. По информации супруги и отца Ботнара, вчера около 19.30 в районе горсовета он отошел от своей машины на какую-то встречу и пропал.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Анатолий Бондаренко ‒ "мэр-бандит" и вел себя некорректно (приняв решение об ослаблении коронавирусного карантина в городе ‒ Главред). В ответ чиновник через своего адвоката Дениса Цыпина подал в суд на главу государства.