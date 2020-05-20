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"Мэр-бандит": скандальный мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому

20 мая 2020, 13:55

Анатолий Бондаренко заявил о том, что все уголовные дела против него являются политическими.

Анатолий Бондаренко
Анатолий Бондаренко / uaportal.com

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прокомментировал высказывания о нем президента Владимира Зеленского, сделанные главой государства на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства.

В частности, Бондаренко оценил слова президента об уголовных делах, возбужденных против него и записал ответ, который разместил в своем Facebook.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", - подчеркнул Бондаренко.

Он также считает, что ему (Зеленскому, - ред.) "на местных выборах в Черкассах нечего ловить" и напомнил, что во время пандемии коронавируса, он находится в Черкассах.

"Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся на независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?", - добавил Бондаренко.

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Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что Бондаренко вел себя некорректно и оценивает его поведение как популизм и политическую борьбу.

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил президент.

Напомним, 1 мая в Черкассах местные органы власти в противовес распоряжению правительства самовольно ввели решение об ослаблении антикоронавирусных мероприятий. По данному факту было открыто уголовное дело.

Президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" и пригрозил ему ответственностью.

Анатолий Бондаренко Владимир Зеленский Новости Черкассы
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