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На Днепропетровщине в ужасном ДТП погибли три человека: дети в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области в аварии, в частности, погибла маленькая девочка.

21 июня 2020, 09:31
На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека – Новости Днепра сегодня
В Днепропетровской области в аварии погибли три человека / dp.informator.ua

В Днепропетровской области в субботу, 20 июня, поздно вечером на трассе Днепр – Запорожье легковушка врезалась в грузовой автомобиль, погибли три человека, в частности, девочка, 2017 года рождения, также пострадали четыре человека.

На границе с Солонянским районом около 23:40 столкнулись авто Nissan Maxima и фура, пострадали две женщины и два мальчика, 2015 и 2019 г. р., пишет Информатор со ссылкой на данные патрульных и на сведения пресс-службы ГСЧС в регионе.

По данным спасателей, дети и одна женщина находятся в тяжелом состоянии, женщине нужна сложная операция на черепе. Всего в иномарке находились семь человек, погибли мужчины, 1998 и 1992 г. р.

"…фура двигалась со стороны Днепра, в том же направлении ехал автомобиль Nissan. По всей видимости, водитель грузовика пытался повернуть влево. В этот момент в него влетел Nissan", – поделились предварительными сведениями правоохранители.

Появились фото с места происшествия, на них видно, что в результате ДТП иномарка превратилась в груду металла.

  • На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека dp.informator.ua
  • На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека dp.informator.ua
  • На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека dp.informator.ua
  • На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека dp.informator.ua
  • На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека dp.informator.ua
  • На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека dp.informator.ua

Ранее сообщалось, что 13 июня в центре Харькова супруга советника главы Сумской облгосадминистрации Дарья Безбородая на автомобиле Audi A3 в состоянии сильного алкогольного опьянения устроила серьезную аварию – врезалась в припаркованный автомобиль Honda, машина вследствие удара перевернулась на бок и частично заблокировала движение транспорта.

новости Днепра ДТП
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