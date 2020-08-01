"Непонятная записка": в Днепре найдены мертвыми трое молодых парней – СМИ

В Днепре нашли мертвыми парней, один из них несовершеннолетний, выяснили журналисты / Twitter/ NewsUpdate24

В Днепре на ул. Даниила Галицкого в одной из квартир правоохранители нашли мертвыми троих парней в возрасте 17, 18 и 19 лет, недалеко от тел была непонятная предсмертная записка.

Молодые парни были найдены мертвыми в многоэтажке, расположенной по адресу ул. Даниила Галицкого, 83, в четверг, 30 июля, пишет Днепр оперативный, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, два тела находились на кровати, а одно – на полу, на них при поверхностном осмотре не найдены следы насильственной смерти.

"…жители многоэтажного дома… обратились в полицию и сообщили, что в их подъезде из одной квартиры на протяжении уже двух-трех дней идет неприятный запах. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили в квартире три мужских трупа… со следами сильного разложения", – отмечается в материале.

Также в комнате, в которой были тела, нашли бутылки с наркотическим веществом, на столе найдены остатки белого вещества, похожего на наркотическое, а у стола находились слип-пакеты с веществом прозрачного цвета.

Полиция выяснила, что 18-летний парень является жителем квартиры.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева в съемной квартире нашли мертвым главу организации Дом милосердия, известного волонтера Алексея Кучапина. У тела активиста найдена предсмертная записка.