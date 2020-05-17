Следы крови на лице: в Днепре зверски убили 12-летнего подростка

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве / УНИАН

В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летнего подростка.

По сообщению патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook, почти в полночь бабушка ребенка сообщила, что ее внук около 13:00 16 мая ушел гулять и не вернулся.

Около 19:00 ребенку звонили, и он сказал, что идет домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева. Уже в 20:00 парень не отвечал на звонки.

Полиция прибыла на территорию больницы, где обнаружила заброшенное здание. В здании был бездомный, который сообщил, что слышал детский голос и как кто-то бегал по зданию.

Неподалеку заброшенного здания правоохранители заметили самодельное жилище. В нем был мужчина со следами крови на лице. На кровати мужчины под грудой одежды правоохранители обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

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В сообщении сказано, что правоохранители задержали 65-летнего мужчину "с применением физической силы".

Напомним, ранее полиция выяснила новые детали зверского убийства матерью дочери под Харьковом.