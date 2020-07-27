Боевики не сдержались и дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В районе Водяного ночью боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В понедельник, 27 июля, на Донбассе начался режим прекращения огня. Но в течение дня пророссийские боевики его дважды нарушили. В частности, под обстрелы попали украинские позиции в районе Водяного и Пивденного Донецкой области.
Об этом сказано в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"В течение текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За исключением 2 фактов нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В частности, в районе Водяного ночью боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Пивденного днем 27 июля - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - отметили в штабе.
Читайте такжеСрыв перемирия на Донбассе: боевики открыли огонь - штаб ООСНапомним, ранее сообщалось, в зону российско-украинского конфликта на Донбассе прибывают миротворцы ООН. Они будут расположены на первой линии обороны украинской стороны с целью мониторинга соблюдения перемирия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации", - отмечается в сообщении.