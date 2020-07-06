В Украине стартовала работа над введением миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Украина рассматривает вопрос введения на Донбасс миротворцев ОБСЕ / Фото: УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил неожиданную новость: Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированный РФ Донбасс.

"Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они (ОБСЕ – ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно. Мы не возражаем, главное, чтобы там были готовы", - заявил Резников в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

По словам министра, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, однако пока договоренности между Украиной и РФ не достигнуты. Впрочем, есть обнадеживающая перспектива.

Также в ходе дискуссии Резников назвал фейком информацию об ультиматуме РФ по особому статусу для ОРДЛО.

Читайте такжеУкраина, Франция и Германия договорились по Донбассу, Россия "взяла паузу" - ОП"Эта информация появилась, даже, не после заседания, а перед заседанием со ссылкой на немецкое издание. Я здесь свидетель. Я вам здесь совершенно сознательно свидетельствую перед всей аудиторией: никаких ультиматумов в течении 12 часов я лично не услышал и не увидел, а я там был на протяжении всех этих 12 часов. Ультиматумов не было. Обсуждение и вопрос: „А как вы планируете выполнять 11 пункт комплекса мероприятий Минских соглашений?", в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, где Украина взяла на себя обязательства в 2014 году принять, они нас прямо спрашивали: „А как вы планируете проводить?". Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может", - отметил чиновник.

Напомним, ранее один из идеологов "русского мира", бывший "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай сделал громкое заявление во время выступления на съезде так называемой партии Родина – речь шла о присоединении ОРДЛО к России.

Позже в Кремле заявили, что Россия не планирует включать в состав своего государства оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.