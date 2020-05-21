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"Почему не в армии": в Харькове "ветеран АТО" избил лауреата премии "Гордость страны"

21 мая 2020, 22:23

В Харькове неизвестный мужчина, который называл себя ветераном АТО, избил волонтера Ивана Литвинова - лауреата премии "Гордость страны".

Иван Литвинов
Избитый в Харькове Иван Литвинов / Факты

В Харькове неизвестный мужчина, который называл себя ветераном АТО, нанес жестокие побои Ивану Литвинову ‒ волонтеру и лауреату премии "Гордость страны".

Соответствующая видеозапись была опубликована в четверг, 21 мая, в Telegram-канал "ХС Харьков". Как сообщается, конфликт произошел после того, как "АТОшнику" не понравилось удостоверение помощника депутата, которым размахивал молодой человек. Мужчина начал кричать том, что "двадцатилетние парни служат в АТО", посоветовал немедленно отправиться на войну на Донбассе. А затем начал наносить Литвинову удары кулаками и ногами ‒ в голову и туловище. Причем друзья нападавшего снимали происходящее на видео.

"Как оказалось, избитый парень ‒ тот самый тип, который пел песни в костюме Верки Сердючки. Зовут его Иван Литвинов, он сирота из детдома", ‒ говорится в сообщении Telegram-канала.

К слову, Литвинов ‒ сирота и известен прежде всего своей волонтерской работой для детских домов.

Напомним, ранее в селе Феськи Золочевского района Харьковской области подростки избили девушку с инвалидностью. При этом они громко обвиняли ее в распространении сплетен, а также снимали избиение на видео.

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