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В Киеве горит новый высотный жилищный комплекс

Часть здания еще не введена в эксплуатацию.

21 июля 2020, 23:43

  • Пожар в ЖК в Киеве Фото: Информатор
  • Пожар в ЖК в Киеве Фото: Информатор
  • Пожар в ЖК в Киеве Фото: Информатор

В Киеве вечером 21 июля произошел масштабный пожар в новом жилищном комплексе, расположенном по улице Стеценко.

"Что за день такой сегодня? Сейчас на Стеценко горит ЖК, часть которого еще не введена в эксплуатацию. Площадь пожара около 200 кв м", - сообщает паблик Типичный Киев в Facebook.

Крыша здания полностью охвачена огнем. Из-за пожара с дома слетают фрагменты обшивки.

На месте работает не меньше 6 единиц спасательной техники, дежурят полицейские и медики. В 23:02 пожар удалось локализовать. Ликвидация продолжается.

Читайте такжеПожар в соборе XV века во Франции удалось потушитьКак ранее сообщалось, в Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, в результате которого ранения ног получил мужчина.

Напомним, в Киеве на улице Крушельницкой, в районе Поздняки, случился пожар в многоэтажном жилом доме.

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