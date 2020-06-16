Жители Киева будут сидеть без воды - каким районам грозят отключения

Киевляне на два дня останутся без воды / Фото: pennsylvaniafrack.com

В Киеве из-за ремонта насосной станции Виноградарь-III жители нескольких районов останутся без водоснабжения на несколько дней.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Ремонтные работы продлятся два дня - с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:

Новобеличи (ул. Академика Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, проспект Академика Палладина);

Никольская Борщаговка (ул. Зодчих, Жмеринская, Василия Верховинца, Семьи Сосниных);

Нивки и Галаганы (ул. Берковецкая, Академика Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Януша Корчака, проспект Победы, ул. Чистяковская, Дружковская);

Виноградарь (проспект Георгия Гонгадзе, ул. Вышгородская, Мостицкая, Межевая, ул. Правды, Свободы, ул. Натальи Ужвий, Кобзарская, Сошенко, Ростовская);

Святошино, Академгородок и Беличи (ул. Чернобыльская, Академика Ефремова, бульвар Академика Вернадского, ул. Академика Кржижановского, Василия Степанченко, Святошинская, Отдыха, Верховинная, Кольцевая дорога);

Пуща-Водица (ул. Курортная, Городская, Лесная, Селянская и Федора Максименко)

Горенка.

С полным списком улиц можно ознакомится по ссылке.

"Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах", - говорится в сообщении.

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