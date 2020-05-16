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"Полная машина клоунов": копы влипли в скандал из-за конфликта с волонтерами

16 мая 2020, 20:25

Полицейские без причины остановили автомобиль, а также оскорбляли пассажиров.

Полицейские без причины остановили автомобиль, а также оскорбляли пассажиров / Фейсбук Д.Макаровой

Волонтер Диана Макарова сообщила о конфликте с полицией, который произошел на Житомирской трассе.

По ее словам, полицейские без причины остановили автомобиль, а также оскорбляли пассажиров.

"Похоже, полиции нечего делать, или на нашу машину пошла разнарядка. Потому что полицейский на вторую полосу выпрыгивал, чтобы остановить именно нас. После того как они спросили, кто мы есть, семья ли, почему живем вместе - мы объяснили, что мы фронтовые волонтеры. Похоже, они об этом знали, потому что здесь и начались целенаправленные издевательство. Нам угрожали оружием, кричали: "А чего вы не на фронте? Что вы делаете в Киеве?", Смеялись: "О, полная машина клоунов", "Вы что, на Фрунзе едете?" Все время смеялись: "О, вы такие законопослушные". Странная ситуация, когда полиция издевается над законопослушностью граждан. Когда мы честно предупредили, что выложим видео и фото в интернет - нам просто рассмеялись в лицо", - написала Макарова в Facebook.

Отметим, что на скандал уже отреагировали в Департаменте патрульной полиции Украины.

По словам замглавы Департамента Алексея Белошицкого, начата проверка по этому инциденту.

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"По данному факту начали служебное расследование. Полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения фактов нарушения служебной дисциплины полицейские будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - написал Белошицкий в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области полицейские зверски избивали и пытали парня.

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