"Задерживали людей за яйца": в Киеве под посольством Беларуси жгли фаеры

Под посольством Беларуси жгли фаеры - / фото Апостроф

В понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве начали жечь фаеры и выкрикивать патриотические белорусские лозунги. Полиция задержала двоих участников акции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Так, на акцию пришли около 30 человек. Они призывали уйти в отставку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Через некоторое время на место приехала полиция. Между участниками акции и силовиками произошла потасовка, предположительно из-за попытки первых бросить неизвестный предмет в здание посольства. В результате были задержаны два человека.

О ситуации под посольством в Сети рассказал также журналист Алесандр Гончаров.

"Національна поліція України задерживала людей за яйца. В ходе "упаковки" один человек раздавил яйцо, а полицейский обронил пистолет. Задерживали с применением силы, наносили удары... Демократизация под Посольством Беларуси в Киеве", - написал он.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей.

При этом тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями.