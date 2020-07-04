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Кровавые разборки в центре Киева: в полиции рассказали неожиданные детали

Журналистов призвали ссылаться только на официальные источники.

4 июля 2020, 19:43
Шеврон полиция
Полиция расследует кровавую драку в Киеве / УНИАН

В ГУ НП Киева прокомментировали сообщения СМИ о драке со стрельбой, которая произошла в Киеве в субботу утром, 4 июля.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информация о том, что полицейские якобы были на месте "разборок", но принимать какие-либо меры не спешили, не соответствует действительности.

При этом журналистов призвали ссылаться только на официальные источники.

"Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в столичной полиции уточнили, что мужчины в черной форме, находящиеся недалеко от дерущихся, фото которых распространяется в соцсетях, не полицейские, а охранники развлекательных заведений. Действиям охранников, которые не вмешались в конфликт и не пресекли хулиганские действия, будет дана правовая оценка, пообещали в полиции.

В полиции также напомнили, что в течение первых нескольких минут после получения вызова на место ЧП прибыло 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Напомним, ранее в полиции заявили о том. что предварительной причиной разборок стал словесный конфликт, после которого неизвестный достал оружие и несколько раз выстрелил.

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