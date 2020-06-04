В КНУ имени Шевченко нагрянули с обысками: в полиции рассказали детали

Следственные действия происходят при участии СБУ.
В четверг, 4 июня, полиция проводит следственные действия в главном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко.
Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства в отношении взяточничества должностных лиц, сообщили УНИАН в Национальной полиции Украины.
"Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметил он.
В сообщении также подчёркивается, что следственные действия происходят при участии Службы безопасности Украины.
В свою очередь в самой СБУ обыски в университете не комментируют, отметив, что предоставляют только "сопровождение".
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Напомним, ранее об обысках в Центре Довженко сообщил руководитель госпредприятия Иван Козленко. По его словам, мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела по акту ревизии Государственной аудиторской службы.