В КНУ имени Шевченко нагрянули с обысками: в полиции рассказали детали

Главны корпус КНУ имени Шевченко / Фото: univ.kiev.ua

В четверг, 4 июня, полиция проводит следственные действия в главном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко.

Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства в отношении взяточничества должностных лиц, сообщили УНИАН в Национальной полиции Украины.

"Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметил он.

В сообщении также подчёркивается, что следственные действия происходят при участии Службы безопасности Украины.

В свою очередь в самой СБУ обыски в университете не комментируют, отметив, что предоставляют только "сопровождение".

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Напомним, ранее об обысках в Центре Довженко сообщил руководитель госпредприятия Иван Козленко. По его словам, мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела по акту ревизии Государственной аудиторской службы.