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"Дорога устала": в Сети потешаются над провалившимся в Киеве под землю трактором

27 мая 2020, 15:01

Очередной коммунальный казус в столице - трактор попросту взял и провалился в дыру в асфальте.

Трактор
Трактор / Facebook Киев оперативный

В Киеве в среду, 27 мая, в районе улицы Предславинская (Печерский район Киева) через яму в асфальте под землю провалился трактор сотрудников коммунальных служб.

Соответствующее сообщение опубликовали очевидцы инцдиента на странице паблика Киев Оперативный в социальной сети Facebook. Как говорится в тексте, под землю провалился трактор, который должен был осуществлять ремонт дорожного покрытия. Правда, в комментариях некоторые пользователи написали, что конкретно эта единица техники принадлежит Киевводоканалу. Трактор якобы должен был заниматься вскрытием под аварийное разрытие (и такие инциденты вовсе не редкость).

На данный момент ни представители Укравтодора, ни представители Киевводоканала, ни столичной мэрии пока еще не дали никаких комментариев по поводу инцидента.

"Еще нужно высоток построить и тогда все ок будет", "Ну а шо? Дорога устала", "Асфальт дал понять трактору что лучше его не трогать", "Потому что нет дорог", ‒ не без ехидства прокомментировали ситуацию пользователи Facebook.

Напомним, ранее кратковременные, но мощнейшие ливни привели к тому, что образовался громадный провал асфальта в самом центре Киева — по улице Кловский спуск в Печерском районе.

новости Киева трактор асфальт дыра
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