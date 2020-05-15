Отрубил голову и выпотрошил внутренности: под Киевом мужчина жестоко расправился с матерью

Мужчина убил свою престарелую мать / УНИАН

В Киевской области произошло жестокое убийство 73-летней женщины – ее не просто убили, но и вырезали легкие, также ей отрезали голову и часть руки. В совершении преступления подозревают 38-летнего сына жертвы.

Об убийстве в полицию сообщил сам мужчина. До этого он, весь в крови, бродил по улицам и даже побывал в магазине, сообщают Факты. Мужчина заявил копам, что его мать – ведьма, и постоянно за ним наблюдала. Поэтому он отрезал ей голову, така как даже после смерти женщина якобы продолжала разговаривать.

По словам соседей, мужчина увлекался сатанинской литературой. По другим сведениям, подозреваемый якобы употреблял наркотики, а также знал, что брат, который живет в Швейцарии, присылает матери деньги. Соседи утверждают, что слышали, как сын требовал от матери отдать ему банковскую карточку.

Стоит отметить, что подозреваемый в жестоком убийстве может избежать наказания, так как якобы еще несколько лет назад родители за деньги сделали сыну справку о невменяемости, чтобы он не попал в тюрьму за кражу.

Напомним, ранее во Львове задержали преступника, который подозревается в убийстве двух женщин: 57-летней матери и ее 36-летней дочери.