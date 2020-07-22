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"Для чего граната и БТР": появилось видео, как террорист в Луцке сдался полиции

На записи можно рассмотреть, что мужчина сдался по собственной инициативе.

22 июля 2020, 02:10
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Террориста задерживали при странных обстоятельствах / Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко

В Сети появилось видео задержания террориста Максима Кривоша в Луцке, который захватил автобус с заложниками и удерживал их более десяти часов.

"Видео, как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно...", - подписал автор ролик в YouTube.

Видео снимал очевидцы происшествия. На кадрах видно, как Кривош выходит из автобуса и поднимает руки – сдается добровольно. Затем он стоит какое-то время около автобуса, показывает, что готов к задержанию, но к нему никто не подходит. Потом в нему неспешным шагом подошли два полицейских и медик. Патрульный неспешно надел на террориста наручники, а медик начал выпускать людей из автобуса. И лишь после этого подъехал БТР со светошумовой гранатой, серьезно напугав заложников, которым и без того в этот день пришлось несладко.

"Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм", - о весьма странных деталях при задержании пишет и Telegram-канал PavlovskyNews.

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Напомним:

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