"Для чего граната и БТР": появилось видео, как террорист в Луцке сдался полиции

В Сети появилось видео задержания террориста Максима Кривоша в Луцке, который захватил автобус с заложниками и удерживал их более десяти часов.
"Видео, как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно...", - подписал автор ролик в YouTube.
Видео снимал очевидцы происшествия. На кадрах видно, как Кривош выходит из автобуса и поднимает руки – сдается добровольно. Затем он стоит какое-то время около автобуса, показывает, что готов к задержанию, но к нему никто не подходит. Потом в нему неспешным шагом подошли два полицейских и медик. Патрульный неспешно надел на террориста наручники, а медик начал выпускать людей из автобуса. И лишь после этого подъехал БТР со светошумовой гранатой, серьезно напугав заложников, которым и без того в этот день пришлось несладко.
"Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм", - о весьма странных деталях при задержании пишет и Telegram-канал PavlovskyNews.
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Напомним:
утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.
спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.
затем появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.
силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.