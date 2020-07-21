Луцкий террорист заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке

Максим Плохой заявил о взрывчатке в людном месте / кадр из видео

В Луцке, где мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, может быть скрыта еще одна взрывчатка в людном месте. У мужчины много оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска на своем Telegram-канале.

У захватчика есть гранаты и мина.

"Свои требования он опубликует в соцсетях", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция установила, что луцкий террорист ранее проходил лечение в психиатрической больнице.

Читайте также"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в ЛуцкеНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Чуть позже террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".