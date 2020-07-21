Зрадой наотмашь: в Луганске боевики уничтожили памятник Тарасу Шевченко

Боевики уничтожили барельеф Тарасу Шевченко в Луганске / Cxid

Во временно оккупированном боевиками группировки "ЛНР" городе Луганск демонтировали памятник-барельеф Тарасу Шевченко, который располагался у захваченного здания Луганского национального университета (вуза, некогда названного в честь классика украинской литературы).

Соответствующее видео в своем блоге опубликовал известный блогер и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Денис Казанский.

В ролике видно, что рабочий на лестнице молотком сбивает по частям барельеф Шевченко со стелы. Надпись с названием вуза, по всей видимости, была уничтожена ранее.

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Позднее стало известно, что несколько дней назад руководство группировки "ЛНР" приняли решение о переименовании "Луганского национального университета имени Тараса Шевченко" в "Луганский государственный педагогический университет".

По всей видимости, именно после этого они и отдали указание на захваченной территории университета уничтожить барельеф Тараса Шевченко.

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Напомним, ранее офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) сообщал о том, что в захваченном боевиками "ЛНР" Луганске китайский коронавирус COVID-19 начал в массовом порядке косить врачей и водителей скорой помощи.