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Во Львове медики устроили коридор позора для чиновников из-за медреформы

19 мая 2020, 19:57

Врачи и медсестры возмущены масштабным кадровым сокращением в отрасли.

Львовские медики протестуют против увольнения / Фото: скриншот

Во Львове медики противотуберкулезного диспансера, которые остаються без работы вследствие второго этапа медицинской реформы,  устроили коридор позора для чиновников и высказали им все свои претензии.

"Мы выбирали вас не для того, чтобы вы лишали нас наших рабочих мест. Мы нанимали вас за бюджетные средства не для того, чтобы вы получали миллионные зарплаты и многотысячные премии, а нам не выплачивали даже наши мизерные заработные платы. Вы служите украинским людям. И лишаете их права на достойную медицинскую службу. Лишаете права выбора врача и лечебного учреждения, - сказали врачи. Видео записала и выложила в Facebook одна из докторов медучреждения Светлана Косик. 

Читайте также"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медициныПо словам врачей, диспансер в ближайшем будущем будет закрыт, решение уже принято Львовским областным советом, а все сотрудники медицинского учреждения остануться без работы и средств к существованию.

Львовские медики напомнили, что ранее видео в ходе оптимизации прекратило существование детское стационарное отделение, его объединили со взрослым. Теперь малыши оказались под угрозой по причине сложной эпидемиологической ситуации и отсуствия изоляции в отдельном отделении.

"У детей нет условий для обучения, прогулок на свежем воздухе. Помещение же нашего стационарного детского отделения планируется продать, поскольку оно расположено в сосновом лесу на окраине города на территории площадью 7,18 гектаров. По нашему мнению, именно с целью реализации этого объекта и затеяна так называемая реформа противотуберкулезной службы в г. Львове, - заявляет коллектив.

Участники акции протеста акцентируют, что все отделения добросовестно выполняли свою работу, оказывали помощь пациентам, поэтому сокращение является несправедливым и нецелесообразным. В частности, в тубдиспансере есть квалифицированный персонал и соответствующее материально-техническая база.

Напомним, в Харькове сотрудники скорой помощи вышли на массовую акцию протеста по причине преступных действий руководства. Они уверяют, что их заставляют коронавирус записывать, как пневмонию.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.

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