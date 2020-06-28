"Хе*ней страдаете": скандал с забракованными Зеленским весами для фур получил продолжение

В Николаеве 27 июня невозможно было проехать / novosti-n.org

После того, как президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал функционирование пунктов габаритно-весового контроля, которые осмотрел в ходе визита в Херсонскую область, чиновники приняли решение ужесточить контроль для большегрузов.

Как пишет издание Novosti-n.org, в Николаеве 27 июня вплоть до вечера невозможно было проехать по главным автотрассам, не простояв несколько часов в пробках.

В частности, сотрудники Укртрансбезопасности совместно с патрульной полицией и СБУ выдвинули новые требования для большегрузных автомобилей.

При этом к весовому комплексу выстроились многокилометровые очереди из фур, а на весы заставляли заезжать даже тех, кто ехал "порожняком".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

В то же время водители жаловались, что нередко авто с грузом весили значительно меньше, чем значится в сопроводительных документах, а при повторном взвешивании фиксировались совсем другие цифры с разницей в несколько тонн.

Водители резонно возмущались: если взвешивание и дальше будет проходить в таком медленном темпе, то к утру не пропустят и трети машин, стоящих в очереди. А утром начнется "тепловой режим" и ехать вновь будет нельзя. "Что же нам, неделю здесь стоять?" — говорили они.

Отметим, что в итоге проверяющим пришлось признать, что весы работают неправильно, поэтому предложил поехать на следующий ГВК, расположенный на выезде из Херсона. Однако и там история с неверными показаниями весов повторилась.

Наконец под утро, когда количество водителей, побросавших свои машины, и собравшихся вокруг ГВК, составило несколько сотен, фурам разрешили проехать без взвешивания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы Большое строительство.

В частности, глава государства ознакомился с организацией работы габаритно-весового контроля Консул в ходе поездки в Херсонскую область.

В итоге Зеленский критически оценил работу весового комплекса для фур резюмировав: "Они не работают, ху*ня".