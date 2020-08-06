"Больше селитры, чем рвануло в Бейруте": Матиос предупредил об угрозе взрыва в Украине

Николаеву грозит судьба Бейрута, предупредил Анатолий Матиос / УНИАН

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в порту Николаеве может храниться больше селитры (нитрат аммония), чем взорвалось в столице и в крупнейшем городе Ливана – Бейрут.

В 2018 году в николаевский порт зашло судно Тузла, на борту которого было более 3 тысяч тонн "просроченной" селитры, а потом груз арестовали, написал экс-чиновник в своем Telegram-канале.

Матиос не знает, находится ли селитра до сих пор в порту Николаева.

"Нитрат аммония (или кто обезопасит от взрыва аммония в нашем Николаеве)... 18.09.2018 года судно Тузла с 3 200 т "просроченной" селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал. Груз был арестован…", – поделился экс-военный прокурор.

Читайте такжеВзрыв в Бейруте: экс-капитан судна рассказал, как селитра попала в ЛиванНапомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа, было разрушено много зданий, известно о гибели более 130 человек, есть тысячи пострадавших.

По предварительным сведениям, в порту во время сварочных работ взорвалась селитра. СМИ узнали, что на одном из складов порта находилось 2 тысячи 700 тонн конфискованной селитры.