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Под Ровно встреча депутата от Слуги народа завершилась стрельбой

На встречу с политиком пришли представители Нацкорупса.

23 июня 2020, 19:18
Полиция пыталась задержать активистов / Фото: скриншот

В городе Березно Ровенской области депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко настолько "продуктивно" провел встречу с избирателями, что завершилась она столкновениями с полицией и стрельбой.

Как сообщает Суспільне телебачення, на встречу с депутатом пришли представители Нацкорпуса, которые потребовали объяснить его слова о легализации непризнанных "ЛДНР".

"Мы приехали в Березно именно поэтому", – сообщил глава областной организации Нацкорпуса Игорь Сухой.

Депутат в сопровождении охраны покинул место встречи. Уже после его ухода между сторонниками различных политсил начались столкновения, которые завершились стрельбой.

По сведениям очевидцев, во время столкновений прозвучало несколько выстрелов. После этого правоохранители задержала несколько человек, в том числе активистов Нацкорпуса.

Пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая сообщила, что на встрече с депутатом было около сотни человек. Пострадавшие с заявлениями к правоохранителям не обращались.

Отметим, скандал возник после того, как Литвиненко заявил, что парламент должен рассмотреть законопроект об особом статусе ОРДЛО для динамичного развития Минского процеса.

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Как ранее сообщалось, в Одессе мужчине-дачнику внезапно впал в ярость при виде того, что возле его дома компания молодежи громко отмечала день рождения. Он схватил охотничье ружье и выстрелил в них.

Напомним, в Одессе на рынке Седьмой километр произошли разборки со стрельбой. В результате перестрелки двое людей получили огнестрельные ранения.

новости Украины Новости Ровно стрельба Слуга народа Нацкорпус
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