На Ровенщине сержант ВСУ до смерти забил солдата-контрактника

В воинской части на Ровенщине погиб солдат / rv.npu.gov.ua

Сержант разведывательной роты ВСУ задержан в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата.

Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы, в реанимационное отделение Дубенской центральной больницы вчера, 26 июля, был доставлен военный, который проходил службу по контракту водителем в разведроте военной части, дислоцирующейся в Дубно.

У солдата (1982 года рождения) были многочисленные травмы туловища и головы, от которых он впоследствии скончался.

По подозрению в совершении преступления задержан сержант (1990 года рождения), который проходит службу по контракту в этой разведывательной роте по контракту.

В ГУ НП в Ровенской области уточнили, что около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие.

Пострадавший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры спасти жизнь ему не удалось.

Читайте также"Воспитание" топором. В Запорожье офицер отдубасил солдата из-за незнания истории УкраиныСогласно врачебного свидетельства смерть 37-летнего мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следователи Военной прокуратуры Донецкого гарнизона закончили досудебное расследование дела командира ВСУ, избившего до смерти подчиненного.

Дело направлено в суд. За такое преступление офицеру грозит до десяти лет тюремного заключения.