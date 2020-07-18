40 млн в бюджет: в Ровенской области продают разрешения на добычу янтаря

Янтарь теперь можно добывать законно / Facebook/Арсен Аваков

В Ровенской области начали устраивать аукционы по продаже права на добычу янтаря и уже заработали для местного бюджета 40 миллионов гривен.

"Свыше 40 млн грн от легализации янтаря в Ровенской области. Состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка до 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте Прозорро еще в июне. А уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превысил все наши ожидания", — сообщил губернатор региона Виталий Коваль на странице Facebook.

Уточняется, что во время аукциона начальная цена одного из участков составляла 319,6 тысяч. Однако в результате торгов стоимость увеличилась в 40 раз и составила 12,63 тысячи гривен. Второй участок выставлялся за 333,2 тысячи гривен, а был продан за 29 миллионов, что в 90 раз больше ожидаемой прибыли.

Читайте также"Нам врут": в 2020 году бюджет ничего не получит от продажи земли – экс-премьерПо информации главы ОГА, в аукционе приняли участие десять фирм: четыре — в первом, шесть — во втором.

"Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. Новый закон о янтаре, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечный камень легально", — добавил Коваль.

Напомним, Вооруженные силы Украины провели масштабные военные учения с использованием новейших современных образцов оружия, как отечественного, так и полученного от западных партнеров. Репетицию атаки провели в Ровенской области.

Как ранее сообщалось, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей, который предоставляет более широкие возможности для войск. Это касается и безопасности в Черном море.