"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье

Загрязнение реки Боржава на Закарпатье / ГСЧС Украины

В Закарпатской области, на реке Боржава, спасатели активным образом занимаются очисткой речных вод от мусора.

Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщили представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в социальной сети Facebook.

По информации спасателей, по состоянию на начало августа в реке уже собралось более 110 кубических метров мусора. Также отмечается, что пробка образовалась в результате июньского паводка.

"Работы продолжаются. К ликвидации последствий пробки привлечены три единицы техники и 10 спасателей, а также плавсредства", ‒ рассказали в ГСЧС.

"Идиотам невозможно сочувствовать. Одна надежда - на естественный отбор", "Пусть наслаждаются наводнениями, сделанные своими руками", "Не переживайте. Пусть или смоет, или же уберут наконец собственное дерьмо. Меня вполне любой вариант устраивает", "Давно уже. Люди и не привыкли правильно выбрасывать мусор, и некуда его там выбрасывать. Хуже всего, что от этого дерьма страдают и хорошие люди, кто не мусорит ни у себя, ни где-либо", - написали возмущенные пользователи Facebook.

Напомним, ранее эксперт и заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила украинцев об угрозе образования более мощных облаков, из которых потом выпадают сильные ливни и град - вместе со шквалами и смерчами.