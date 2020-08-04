УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье

4 августа 2020, 18:16

После недавних наводнений на Западной Украине в реках повсплывали кучи мусора.

Бутылки
Загрязнение реки Боржава на Закарпатье / ГСЧС Украины

В Закарпатской области, на реке Боржава, спасатели активным образом занимаются очисткой речных вод от мусора.

Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщили представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в социальной сети Facebook.

По информации спасателей, по состоянию на начало августа в реке уже собралось более 110 кубических метров мусора. Также отмечается, что пробка образовалась в результате июньского паводка.

"Работы продолжаются. К ликвидации последствий пробки привлечены три единицы техники и 10 спасателей, а также плавсредства", ‒ рассказали в ГСЧС.

"Идиотам невозможно сочувствовать. Одна надежда - на естественный отбор", "Пусть наслаждаются наводнениями, сделанные своими руками", "Не переживайте. Пусть или смоет, или же уберут наконец собственное дерьмо. Меня вполне любой вариант устраивает", "Давно уже. Люди и не привыкли правильно выбрасывать мусор, и некуда его там выбрасывать. Хуже всего, что от этого дерьма страдают и хорошие люди, кто не мусорит ни у себя, ни где-либо", - написали возмущенные пользователи Facebook.

  • Загрязнение бутылками реки Боржава ГСЧС Украины
  • Загрязнение бутылками реки Боржава ГСЧС Украины
  • Загрязнение бутылками реки Боржава ГСЧС Украины
  • Загрязнение бутылками реки Боржава ГСЧС Украины
  • Загрязнение бутылками реки Боржава ГСЧС Украины
  • Загрязнение бутылками реки Боржава ГСЧС Украины

Напомним, ранее эксперт и заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила украинцев об угрозе образования более мощных облаков, из которых потом выпадают сильные ливни и град - вместе со шквалами и смерчами.

новости Украины загрязнение бутылки Закарпатье
Сейчас вы просматриваете новость «"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:57
Когда у студентов в Украине начнется учебные год: названы две даты и условие
18:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
18:16
"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье Фото
18:06
В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем Видео
18:06
Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз
17:33
Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму
17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
09:47
Путин торопится поглотить Беларусь мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
09:26
Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело Видео
09:25
Коронавирус в Украине 4 августа: в МОЗ дважды за утро обновили данные
09:07
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа: ученые дали неутешительный прогноз
09:05
Бессонница: эти продукты помогут наладить сон
08:50
Прячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками Видео
08:29
Украинцы во всем, что связано с коронавирусом, ведут себя как дикари мнение
08:23
Отказ от усиления карантина: Степанов рассказал, что грозит бунтующим регионам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять