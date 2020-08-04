В Запорожье женщина сожгла себя возле храма / УНИАН

Во вторник утром, 4 августа 2020 года, в Запорожье на территории римо-католического храма неизвестная женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

"В Вознесеновский отдел полиции поступило сообщение о том, что во дворе возле римо-католического храма, который по улице Заводской, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла", ‒ говорится в тексте.

По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел во вторник, 4 августа 2020 года, в 04:05. В настоящее время личность погибшей устанавливают.

"Личность погибшей устанавливается и обстоятельства происшествия тоже. Известно, что женщина была на территории храма одна, облила себя легко горючим веществом и подожгла", ‒ подытожили правоохранители.

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