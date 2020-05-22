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Авто в лепешку: в результате ДТП на Одесской трассе – 8 погибших и раненых

22 мая 2020, 13:27

Произошло лобовое столкновение Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011.

На Одесской трассе столкнулись 2 авто / Фейсбук И.Назарок

В пятницу утром, 22 мая, на 152-м километре трассы Киев-Одесса произошло лобовое столкновение Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011.

Как сообщили в пресс-службе Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областной рады, ДТП произошло неподалеку села Марийка в Жашковском районе.

Медики обследовали и оказывали помощь четырем пострадавшим. Из внедорожника в Жашковскую ЦРБ специалисты экстренки доставили 4-летнюю девочку и 11-летнего мальчика с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами. Также еще одна бригада транспортировала женщину 30-35 лет в Уманскую ЦРБ. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

/ Фейсбук И.Назарок

Вследствие удара в автомобиле ВАЗ на месте погибли 6-летний мальчик, двое мужчин 30-38 лет и женщина такого же возраста.

/ Фейсбук И.Назарок

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один госпитализирован.

Новости Черкассы ДТП погибшие
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