Новые правила для военнообязанных: Арестович пристыдил украинцев за "зраду"

Алексей Арестович призвал не вестись на "зраду" / Фото УНИАН

В ОПУ раскритиковали граждан Украины, который разводили "зраду" вокруг намерения Генштаба ввести новый порядок выдачи разрешений на выезд из области военнообязанным.

"До какой же степени нужно себя не уважать, чтобы шарахаться своим мнением от одного поста в интернете (в данном случае страницы ГШ), да что там поста – пары формулировок, да что там формулировок – заголовков, заголовков в перепевках с чужих слов", – отметил в Telegram советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украинцы не победят без доверия, а без веры в добро и не выживут, отметил советник ОП.

"Из многих разновидностей трусости самая подлая (не в смысле вреда, а в смысле пресмыкания) – это смена мнения о человеке, коллективе по первому навету (чего уж там говорить про простое недоразумение) – и ровно этим болеет изрядное количество соотечественников… Более мелкой реакции невозможно себе представить. Господа. Вы заканчивайте с этим, эдак можно и до мышей до***ться. Ведь совершенно было ясно, что подобная норма, как разрешение на перемещение по справке, нереальна и невыполнима. Но все – зрадонька разлилась", – высказался Арестович.

"Благородные души имеют главную силу – силу доверия к человеку/людям и веру в то, что добра в нем/них больше, чем зла. Мы не победим без доверия. А без веры в добро в нас самих и не выживем", – добавил он.

Скандал со справками для военнообязанных

В Украине разгорелся настоящий скандал после того, как во вторник стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным во время военного положения.

Как говорилось в сообщении Генштаба, для выезда за пределы своей области они должны будут получить разрешение в территориальных центрах комплектования. Такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем его снова можно будет получить в ТЦК.

Позднее появилось уточнение, согласно которому, если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

При этом такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем такое разрешение снова можно будет получить в ТЦК.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил высшему военному руководству страны доложить ему о порядке выдачи т.н. "разрешений", для военнообязанных, призывников и резервистов.

Позднее группа народных депутатов предложила законодательно уточнить порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины.

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