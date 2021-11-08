Чемпиона по джиу-джитсу убили ножом в сердце в Киеве: его отец говорит, что конфликт был из-за языка

Ранее сообщалось, что парня убили в Кирилловке, но это оказалось не так.
В Киеве, в ночь с 5 на 6 ноября убили 27-летнего парня - чемпиона по джиу-джитсу из Кирилловки. Пьяный мужчина ударил его ножом в сердце, спасти пострадавшего не удалось.
По словам отца погибшего, на парня напал мужчина родом из временно оккупированного Россией Луганска. Он был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке, рассказал в Facebook его отец Олег Балабатько.
Многие СМИ тогда сообщили, что Николая убили в Кирилловке, однако в пресс-сужбе запорожского управления полиции, сообщили, что таких происшествий на территории Запорожской области 5 ноября не было.
Драка закончилась трагедией в Киеве
Как оказалось, убийство произошло в Киеве - в полицию позвонил по телефону работник частной охраны торгового заведения и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко.
"По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы столичного главка полиции, Дарницкого управления полиции, а также наряд патрульных и врачи. Прибыв по адресу, заявитель рассказал полицейским, что услышал крики мужчин, а затем увидел одного из них на земле. В дальнейшем мужчина вызвал на место полицию и "скорую", - рассказали в полиции.
Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих один из них ударил оппонента ножом в грудь.
На месте происшествия медицинские работники констатировали смерть 27-летнего киевлянина, а полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У 26-летнего местного жителя изъяли вещественное доказательство – нож со следами вещества бурого цвета.
Грозит 15 лет тюрьмы
Следователи возбудили уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
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Был чемпионом по джиу-джитсу и единственным сыном
Отец погибшего рассказал, что хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце. Николай Балобатько был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля в Кирилловке Олега Балабатько.
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