"Нужно действовать, пока тыл работает": освободить Крым тяжело, но реально - израильский офицер

Крым можно освободить в том числе и военным путем / Фото УНИАН, pixabay.com

Освободить от российских оккупантов полуостров Крым можно как военным, так и дипломатическим путем. Это вполне реальная задача. Именно поэтому все 8 лет после аннексии Крым не исключался из будущего концепта Украины.

Такое мнение озвучил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ.

"Освободить Крым можно, это реально. Нельзя говорить, что Крым потерян навсегда. Я и о военном, и о дипломатическом (пути) – и там, и там возможно. Украинские эшелоны власти – не идиоты. Почему Крым все восемь лет не исключали и не исключают сейчас, например, из будущего концепта Украины? Потому что это реальность, это возможно", – считает Левин.

По его словам, Крым можно освободить в том числе и военным путем.

"Сложно ли это? Конечно, сложно, как и любые военные действия, даже успешные", - добавил Левин.

По словам военного аналитика, в России отлично понимают, что проиграют войну в Украине. Поэтому РФ все чаще начинает говорить о переговорах. Таким образом, страна-агрессор может получить какие-то успехи и представить их для российской публики как победы. В то же время, Украина прекрасно понимает, что этого делать нельзя.

"Пауза не нужна, потому что Украина имеет тыл в лице всей Европы и в лице США. Нужно действовать, пока этот тыл работает, обеспечивает, поддерживает", – отметил Левин.

"Пока удается контратаковать, пока удается убивать, нужно действовать, а садиться за стол переговоров только тогда, когда у Украины будет больше козырей, чем у России, которые будут заработаны на поле боя", – подчеркнул эксперт.

Освобождение Крыма

24 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия завершатся возвращением Украине всех ее оккупированных территорий. До конца 2022 года Вооруженные силы Украины должны, как минимум, зайти на территорию Крыма.

Тем временем НАТО заявили, что армии Украины удалось переломить ход событий в войне с Россией. Теперь дебатов по вопросам оккупированных территорий нет. В блоке безопасности Запада считают, что у Киева со временем появятся возможности по возвращению захваченных Крыма и Донбасса.

В свою очередь, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозой в адрес Киева. Он утверждает, что Крым в составе украинского государства – это, дескать, оскорбление России и якобы угроза ее территориальной целостности. Чиновник грозит Украине, мол, "полноценной войной".

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