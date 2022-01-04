"Нужно немного притормозить": депутат Ирина Геращенко очутилась на костылях

Ирина Геращенко / УНИАН

Народный депутат Украины от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко сломала ногу.

Как рассказала нардеп на своей странице в Facebook, следующие восемь недель ей предстоит передвигаться с помощью костылей.

Она добавила, что уже ломала ногу одиннадцать лет назад, когда каталась на лыжах.

В этот раз причиной перелома стала гололедица. Будущие восемь недель Геращенко проведет на костылях.

"Вселенная решила, что мне нужно немного притормозить", - написали Ирина Геращенко.

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В ответ на комментарии к посту она указала, что пострадала правая нога.

В 2011 году Ирина Геращенко пришла в Раду на костылях.

Как выяснилось, травму ноги Ирина получила в результате не слишком удачного занятия спортом.

"На лыжах случился, к сожалению, такой инцидент. Два года не каталась, наверное, неудачно стала", - обмолвилась Геращенко.

Напомним, 31 декабря, накануне Нового года, под Киевом произошло массовое ДТП из-за гололеда.

На Бориспольской трассе из-за скользкой дороги столкнулись около 20 автомобилей, несколько аварий произошли одна за другой.

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