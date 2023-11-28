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Нужны три шага: в ОП рассказали, как окончательно одержать победу над Россией

Алёна Воронина
28 ноября 2023, 16:55
Чтобы фундаментально решить "проблему РФ", нужен асимметричный, технологический тип контрвойны, подчеркнул Подоляк.
Подоляк, Путин
В ОП рассказали, как окончательно одержать победу над Россией/ коллаж: Главред, фото: скрин

Для того, чтобы окончательно решить "проблему РФ", нужны три шага. В целом результата можно будет добиться, если вести асимметричный тип контрвойны и делать ставку на технологии. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети Х (бывший Twitter).

"Только асимметричный, технологический тип контрвойны позволит фундаментально решить "проблему РФ" и окончательно обнулить ее влияние на глобальные правила", – отметил Подоляк.

Он назвал три шага, которые могут помочь решить "проблему РФ".

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1. Информационное игнорирование

По словам советника руководителя ОП, нужно уделять меньше внимания словам страны-агрессора России, и особенно пророссийскому информационному лобби на внешних рынках

"Все информационные инициативы РФ направлены только на замораживание войны в Украине и масштабирование других конфликтов...", – подчеркнул Подоляк.

2. Обязательные и мощные технологические решения

"Совместные инвестиции. Увеличение количества и расширение опций выбора. Дроны, РЭБи, ракеты...", – написал он.

3. Работа в отношении стран, которые помогают России

"В-третьих, гибкие санкции и превентивная заместительная работа в отношении третьих стран/ частных компаний, которые позволяют РФ до сих пор избегать санкций и получать ресурс для бесконечного скрытого рекрутинга "живой силы" и "милитарной" экономики...", – подытожил Подоляк.

Война в Украине

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой армии "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне изменили тактику наступления. Российские военные стали меньше использовать беспилотники на Таврическом направлении. В то же время оккупационные войска продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины с использованием управляемых авиационных бомб (КАБ).

В разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в последние дни российские войска достигли небольшого продвижения на северном направлении "клещей" в рамках попытки окружить город Авдеевку.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что враг начал наступление на нескольких участках фронта. Россияне продолжают давить на позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении. По словам Грабского, ВСУ осуществляют тактический уход.

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новости России война в Украине вторжение России Михаил Подоляк
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