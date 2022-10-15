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Нынешняя война не последняя: военный эксперт спрогнозировал поведение РФ в будущем

15 октября 2022, 01:35

Как говорит военный обозреватель Александр Коваленко, украинцам (и людям, и властям) нельзя отметать возможность российских реваншистских настроений.

ВСУ, Россия
Военный эксперт спрогнозировал поведение РФ в будущем/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Нынешняя российско-украинская война вряд ли будет последней. Такое мнение высказал известный военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.

" Я более чем уверен, что этом не последняя война с Россией. Когда мы одержим победу? Конечно, это очень сложный вопрос. Делать прогнозы – это вообще очень неблагодарное дело. Но я могу сказать вот так ‒ в 2023 году мы будем возвращать временно оккупированный полуостров Крым. Это факт. Какие именно части материковой Украины будут к тому времени освобождены, мы увидим. Но Крым – это перспектива 2023 года. А то, что с Россией мы будем всегда воевать – такая наша судьба. Мы видим ‒ тысяча лет, как обустраивались отношения с этим соседом. И не было ни одного столетия спокойного. Постоянно что-то случалось", – сказал эксперт

Коваленко отметил, что трудно прогнозировать на ближайшее поколение повторение агрессии РФ, но и отметать возможность российских реваншистских настроений нельзя. Более-менее надежную страховку от них может дать только постоянное усовершенствование ВСУ.

"В ближайшее время она не будет совершать какие-то очень масштабные провокации, которые могут привести к новой войны. Но через 10, 20, 30 лет мы не понимаем, что будет с миром. Что будет с Североатлантическим альянсом через 40 лет. Но мы понимаем, что Россия будет присутствовать все это время. Поэтому Украине нужно делать ставку на свои Вооруженные силы, их улучшение. Каждый раз и каждый год. Чтобы они отвечали современным требованиям ведения войны. Чтобы всегда мы были впереди этого не совсем адекватного соседа. Это будет возможность значительно уменьшить вероятность повторения полномасштабной войны. Они должны нас бояться" – подытожил он.

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Распад России

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил - после устранения или смерти диктатора Путина Москва прекратит вести войну против Украины. Однако жажда реванша еще останется на какое-то время.

Позднее российский социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал Главреду - РФ ожидает распад с парадом суверенитетов уже через 5 лет.

По словам эксперта, ситуация с объявлением Путиным мобилизации может привести к отделению ряда республик из состава РФ. Эйдман говорит, что во многих республиках РФ есть очень мощное, но задавленное национальное движение.

Как считает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, распад России в результате раскола в Кремле, внутренних противоречий или внешнего давления - абсолютно реальный сценарий.

ВСУ Александр Коваленко война России и Украины
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