Объединение России и Беларуси: эксперт рассказал, в чем опасность для Украины

​ В ноябре-декабре украинским вопросом в Кремле займутся вплотную, считает Золотарев ​ / УНИАН

Создание союзного государства России и Беларуси будет иметь мощные геополитические последствия, которые затронут и Украину.

Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев изданию Главред.

По его словам, Украину вряд ли потянут в СССР-2, но тем не менее последствия будут серьезными.

"Во-первых, снова возникнет угроза того, что Украину могут попытаться разорвать: "Оставьте себе Запад и Галичину, а восток отдайте нам - от Одессы и до Харькова". Этот вариант очень вероятен, так как закончат разбираться с Беларусью - займутся Украиной", - считает политолог.

Причем подобный сценарий может разыграться уже скоро.

"В ноябре-декабре украинским вопросом в Кремле займутся вплотную. Почему осенью? Потому что у нас назревает "идеальный шторм", когда возможен и политический кризис, и социально-экономический, и ухудшается проблема долгов и возникает риск дефолта. В таких условиях государство начнет качать. А если Петр Алексеевич и "сотоварищи" попытаются Зеленского "отмайданить", то это будет идеальный момент для России, чтобы пойти "кого-то защищать", - спрогнозировал Золотарев.

Как сообщал Главред, ранее директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев заявил, что Украина может выиграть от протестов в Беларуси.