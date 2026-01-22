С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

Сегодня, 22 января, Украина празднует важную дату – День соборности. Этот праздник символизирует объединение украинских земель и укрепление духа единства.
В 1919 году именно в этот день был подписан Акт Злуки, провозгласивший объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
Поздравления с Днем соборности Украины стихи
В День соборности желаю
Мира, счастья и тепла,
Чтобы единство украинцев
Самым крепким было всегда!
Пусть с праздником придет покой,
Уют в каждый дом,
Силы, радости, вдохновения
Я желаю нам всем!
День Соборности – День великий,
Это праздник соединенья,
И народ наш неодолимый
Громко празднует это решение!
Поздравления с Днем соборности Украины в прозе
Друзья! Сегодня украинский народ отмечает величественную дату своей многовековой истории - День Соборности, праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство. Поздравляю Вас с праздником и желаю и в дальнейшем держаться вместе! Будем!
22 января украинский народ ежегодно празднует День Соборности Украины. Пусть разум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели - процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.
Украинский народ 22 января ежегодно празднует День Соборности Украины. Этот праздник напоминает нам, что Украина не разделена, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, а что у нас единое государство и мы - единый народ! Поэтому примите наилучшие поздравления по случаю величайшего праздника украинского народа - Дня Соборности Украины!
Вам может быть интересно:
- Поздравления с крестинами - красивые картинки и душевные пожелания
- Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред