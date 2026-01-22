С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

Этот праздник символизирует объединение украинских земель и укрепление духа единства.

Поздравления с Днем соборности Украины / Фото: Главред

Сегодня, 22 января, Украина празднует важную дату – День соборности. Этот праздник символизирует объединение украинских земель и укрепление духа единства.

В 1919 году именно в этот день был подписан Акт Злуки, провозгласивший объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Поздравления с Днем соборности Украины стихи

В День соборности желаю

Мира, счастья и тепла,

Чтобы единство украинцев

Самым крепким было всегда!

Поздравления с днем соборности своими словами / Фото: Главред

Пусть с праздником придет покой,

Уют в каждый дом,

Силы, радости, вдохновения

Я желаю нам всем!

Поздравления с днем соборности картинки / Фото: Главред

День Соборности – День великий,

Это праздник соединенья,

И народ наш неодолимый

Громко празднует это решение!

Поздравления с Днем соборности Украины в прозе

Друзья! Сегодня украинский народ отмечает величественную дату своей многовековой истории - День Соборности, праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство. Поздравляю Вас с праздником и желаю и в дальнейшем держаться вместе! Будем!

Поздравления с днем соборности открытки / Фото: Главред

Пусть разум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели - процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.

Поздравления с днем соборности красивые / Фото: Главред

Украинский народ 22 января ежегодно празднует День Соборности Украины. Этот праздник напоминает нам, что Украина не разделена, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, а что у нас единое государство и мы - единый народ! Поэтому примите наилучшие поздравления по случаю величайшего праздника украинского народа - Дня Соборности Украины!

