Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФ

Сослан Арсамаков / @Shtirlitz53

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российского оккупанта Сослана Арсамакова, который ранее печально прославился в соцсетях.

Он мечтал дойти до Киева и сделать там фото. Об уничтожении очередного рашиста сообщил в Twitter полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

При этом украинский офицера обнародовал фото ликвидированного российского военного.

"Фото сделать не получилось", – добавил Штирлиц.

/ @Shtirlitz53

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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