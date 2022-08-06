Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФ

Ликвидирован оккупант Сослан Арсамаков, который ранее печально прославился в соцсетях.
Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российского оккупанта Сослана Арсамакова, который ранее печально прославился в соцсетях.
Он мечтал дойти до Киева и сделать там фото. Об уничтожении очередного рашиста сообщил в Twitter полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
При этом украинский офицера обнародовал фото ликвидированного российского военного.
"Фото сделать не получилось", – добавил Штирлиц.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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Автор: Алексей Тесля