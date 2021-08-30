Обнародован список обязательных экзаменов для школьников

Выяснилось, какие экзамены будут сдавать школьники / Фото: УНИАН

Не успел еще начаться новый учебный год, а уже стал известен список экзаменов, которые обязательно будут сдавать выпускники 4-х и 9-х классов в ходе Государственной итоговой аттестации весной 2022 года.

Как говорится в приказе МОН, ученики 4-х классов будут сдавать экзамен по украинскому языку и математике и языку нацменьшинства, если они учатся на этом языке.

Ученики 9-х классов должны продемонстрировать знания по украинскому языку и математике, а также по одному из предметов из перечня:

биология,

всемирная история,

география,

литература,

иностранный язык,

информатика,

история Украины,

основы правоведения,

украинская литература,

физика,

химия, язык национального меньшинства,

язык коренного народа.

Какой именно учебный предмет будет избран, решит педагогический совет школы.

Выпускников 11-х классов ждет ВНО. Там нужно будет сдать четыре экзамена: украинский язык и литература или просто украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык, один из учебных предметов из списка: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия. Также можно будет сдать ВНО по языку национального меньшинства или коренного народа. Имеются ввиду крымскотатарский, крымчацкий, караимский языки.

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Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по поводу линеек на 1 сентября. Ведомство не запрещает проводить торжества, однако рекомендует сделать это под открытым небом, либо же в каждом классе отдельно. Главное - не толпиться.

Также Главред писал о том, что в Минобразования накануне начала нового учебного года рассказали о том, сколько педагогов получили прививки.